Proslulým zadečkem vrtí v Brazílii. V Česku není nikdo, u koho bych se mohla vzdělávat, říká tanečnice ze StarDance

Veronika Lálová Foto: archiv V. Lálové

Milovnice samby Veronika Lálová (30) měla být letos opět jednou z múz na brazilském festivalu. Proslulý karneval, který se každoročně koná v Rio de Janeiru, byl letos kvůli covidu přeložen. Tanečnice známá ze soutěže StarDance i tak zabalila kufry a odjela do Jižní Ameriky.

„Odjela jsem do Ria i s tím, že jsem věděla, že karneval nebude. Měla jsem už zařízené vše, tréninky, návštěvy škol... Přesto jsem odjela. Je mi to neskutečně líto, těšila jsem se na to a připravovala,“ svěřila se Super.cz tanečnice, která na sobě denně dře a vzdělává se v tanci.

„Odjela jsem si i odpočinout, načerpat novou energii a trénovat, protože u nás v Česku není nikdo, u koho bych se mohla vzdělávat. Kolébka samby je pro mě úžasné místo. Chodím každý den na tréninky, makám hodně, ale chodíme s kamarádkou i na pláž nebo jezdíme na výlety. Jsem za to nesmírně vděčná,“ prozradila nám Veronika, která si užila jeden takový výlet i v nádherném parku, kde pod vodopádem předvedla své dokonalé pozadí v plavkách.

Svůj proslulý zadeček možná rozvlní na dalším ročníku. „Karneval je bohužel přesunutý na duben, a to už nebudu moct přijet, nemohu tady zůstat tak dlouho. Chodím tady do tanečních škol, a dokonce jsem dostala další nabídky, tak doufám, že to vyjde,“ dodala tanečnice. ■