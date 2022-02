Nová Dáda Patrasová slaví 20 milionů zhlédnutí: Zato manžel krásné zpěvačky se už k vrcholovému hokeji nevrátí

Karolina Gudasová Super.cz

Ta byla jednou z účinkujících na galavečeru Na draka určeném na pomoc dětem s genetickým onemocněním ochabování svalů - spinální muskulární atrofií (SMA). Její vlastní tvorba ostatně právě speciálně k dětem směřuje. Projekt Karol a Kvído si za rok a půl vybudoval neuvěřitelný úspěch.

"Sice pravidelně každých čtrnáct dní hrajeme v Komorním divadle Kalich, kde je malá kapacita, takže se to dalo realizovat, ale musím se pochlubit, že jsme oslavili dvacet milionů zhlédnutí našich videí na našich kanálech. Mám velkou radost, protože jsme to ani ve snu nečekali. Moje další plány jsou přeložit písničky do angličtiny a němčiny," prozradila Karol.

Kromě pracovních úspěchů nás zajímal také zdravotní stav jejího manžela, brankáře Michala Neuvirtha, který už několik let bojuje s problémy s kyčlí. "Pro normální život je úplně v pohodě. Může dělat všechno, lyžovat, hrát golf. Ale pro vrcholový sport už to není, tak asi pomalu začne trénovat, zřejmě na Spartě," vysvětlila zpěvačka. ■