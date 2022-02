Nový účastník Tváře Saša Rašilov si některé kusy kostýmu nosí domů a děsí svou ženu

Domů si často odnáší bizarní součásti svých převleků. Super.cz

Už není tajemstvím, že bude Saša Rašilov (49) jedním ze soutěžících nové řady soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Tuto příležitost přijal uznávaný herec s velkou zodpovědností a poctivě se na svá vystoupení připravuje. „Je to bezvadný zážitek. Jako výlet do jiné galaxie,“ usmíval se na oficiálním otevření zrekonstruovaného divadla Metro herec.

Jeho žena Lída je svědkem jeho častých proměn. Některé propriety si také bere domů. „Přípravy doma jsou velké,“ usmívala se Lída a byla dále konkrétní: „Sašík nám doma ukazuje protézy a další díly masek, které bude předvádět. Občas mě to děsí.“

S novou výzvou otce jsou samozřejmě konfrontovány také jeho dcery Marie (4) a Emilka (17 měsíců), tedy samozřejmě nejvíc to baví tu starší. „Emilce je to jedno. Ta má největší starosti s vlastníma zubama, které jí rostou. Maruška to se mnou prožívá,“ říká Saša Rašilov a jeho žena doplňuje: „Chce zpívat písničky, které teď zpívá táta v práci. To je u nás velká věc.“ ■