Děti jim rostou jako z vody: Saša Rašilov se s manželkou pochlubili rozkošnou mladší dcerkou

Saša Rašilov s manželkou Super.cz

„Zkoušení proběhlo s Antonínem Procházkou a všemi kolegy na podzim. Bylo to intenzivní, protože nebylo mnoho času. Pak se nám to zdrželo, protože se protáhla rekonstrukce nádherného prostoru na Národní třídě. Teď už se nemůžeme dočkat, až už půjdeme před lidi. Pojí se k tomu zodpovědnost a příslušná nervozita, ale taky si to zkusíme užít,“ rozpovídal se o nové komedii herec.

Manželům se role manželů hraje prý lépe, než kdyby spolu neměli nic společného. „Člověk je svobodnější a uvolněnější,“ nechala se slyšet Lída.

Pár si zkoušel některé náročnější scény i po zkouškách doma. „Museli jsme naplnit příběh scénáře. Naše postavy jsou odlišné proti tomu, jací jsme my dva. Museli jsme některé situace zatáhnout až domů. Zkoušeli jsme to někdy v jedenáct večer, abychom si to zažili,“ říká Rašilov.

Pubertálního syna hraje Sašovi a Lídě Rašilovovým Milan Peroutka. Oni ale mají doma dcery Marušku (4) a Emilku (17 měsíců), které mají do tohoto problematického věku naštěstí ještě daleko. „Marie má už takovou předpubertu. Začíná mě děsit, že to s ní bude náročné,“ smála se Lída Rašilovová a její manžel reaguje: „Zatím jí jsou čtyři. Není to ve srovnání s tím, když se objeví Milan Peroutka jako pubertální syn. Ten to dokáže patřičně zveličit. Hodně mi pomohlo se vcítit, jaké to je, když se sedmnáctiletý puberťák chová takto,“ usmívá se Saša Rašilov a naznačuje, že chování jeho syna asi dost vypovídá o názvu představení. ■