Tohle není žádný nařachaný chlap! Svalnatá záda patří české moderátorce. Pro řadu lidí vypadá nežensky

Tvrdě na sobě maká. Foto: Archiv H. Mašlíkové

Hana Mašlíková (39) na sobě tvrdě dře sedm dní v týdnu. Samozřejmě posiluje a je na sebe přísná, i co se týče stravy. Ze své cesty neuhýbá a výsledky se postupně dostavují. O zádech, kterými se Hanka nyní pyšní, byste si klidně tipli, že patří vymakanému chlapovi.

Sama přiznává, že pro řadu lidí už vypadá nežensky a nelíbí se to. "Můj trenér mi minule řekl, že má záda už začínají být dost odporná. A pro mě to byla lichotka. Konkrétně on to ale myslel s nadsázkou," řekla Super.cz Mašlíková.

"Jsem na ta svoje záda fakt pyšná, ať se to někomu líbí, nebo ne. Vím, že pro řadu lidí už to ženské není, ale každý jsme jiný. Já jsem takhle moc spokojená, a i mému manželovi se to líbí," dodala Hanka, kterou závody v Bikini fitness čekají už za necelé tři měsíce. ■