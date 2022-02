Je to vůbec možné? První novodobou Miss (51) diváci vypískali. Přesto patří dodnes k těm nejpůvabnějším

Ivana Christová Profimedia.cz

Co tě nezabije…

V dubnu, kdy se konalo finále, studovala 18letá Christová na prešovské stavební průmyslovce a tancovala ve folklórním souboru Šarišan. Mohla se pochlubit krásnou tváří, hustou tmavou kšticí a téměř ideálními mírami. To, že ji publikum nepřijalo, ji pochopitelně mrzelo: „Tohle mě tak bolelo, že se ve mně probudila touha něco dokázat,“ svěřila se o mnoho let později Christová, která si ze soutěže krásy odnesla ceny, na něž by současné missky jen nevěřícně zíraly: svatební šaty (tehdy se zřejmě počítalo s tím, že se jako 18letá brzy provdá), šicí stroj (za minulého režimu bylo jeho vlastnictví téměř nutností, pokud chtěla jít žena s módními trendy) a zájezd do Japonska. A za svůj první honorář si koupila džíny.

O modelky z Východu se agentury praly

Den po soutěži znalo Ivanu Christovou už celé Československo a neztratila se ani ve světě. Záhy odjela na mezinárodní soutěž Miss Maja International do Dominikánské republiky, kterou vyhrála. Díky tomu se rychle prosadila i v módním byznysu.

Získala smlouvu jako fotomodelka v USA, a odstartovala tak svoji několikaletou úspěšnou kariéru. Slovenská kráska měla štěstí na načasování, počátek 90. let se nesl ve znamení neutuchající poptávky po modelkách z Východu, které ohromovaly svým půvabem. Ona jako brunetka s pravidelnými rysy a výraznými lícními kostmi slavila velké úspěchy a šla z jednoho focení na druhé. Možná se mohla zařadit mezi světové topmodelky, svět přehlídkových mol ale nebyl alfou a omegou jejího života.

Zvládla to i jako samoživitelka

Navíc rozhodl osud. V Paříži se seznámila s šarmantním Francouzem s asijskými kořeny Danielem Ubaudem, se kterým záhy otěhotněla, a porodila mu dceru Danielu. Vztah ale neměl dlouhého trvání – Ubaud po pár měsících zmizel jako pára nad hrncem a řadu let o něm nebylo vidu ani slechu. Krásná Slovenka zůstala s miminkem sama a musela si poradit jak s rolí samoživitelky, tak s kariérou.

Po návratu na Slovensko založila mj. nadaci Ivana Christová dětem a později další charitativní organizaci Orin Panacea – Živá voda pro děti. Věnuje se také zpěvu – natočila i několik CD se slavným jazzovým trumpetistou Lacem Déczim (83). Začala podnikat i v kosmetice. S jejím programem péče o pleť prý ženy zaručeně omládnou. Také na předváděcích molech ji občas můžeme spatřit, nyní ale hlavně v roli moderátorky.

Které ženy jsou podle ní dokonalé

O někdejší miss se také hodně psalo v souvislosti s jejím bojem s nadváhou. Ačkoli se coby tvář přípravků na hubnutí snažila přebytečná kila shodit, nepovedlo se jí to. „Jsou lidé, kteří jsou plnoštíhlí od dětství. Pro mě to je handicap, nejsem zvyklá nést takovouto váhu,“ svěřila před časem slovenskému TopStaru. Ona sama měla přitom na začátku kariéry ideální hmotnost. Přiznala, že si ji udržovala také díky nejrůznějším dietám, které jí však zničily zdraví – svého času konzumovala třeba jen jeden banán za dva dny.

Elegantní boubelka se nakonec s jojo efektem smířila a kila navíc nosí se šarmem sobě vlastním. „…ženská dokonalost? Audrey Hepburn, Matka Tereza, moje máma,“ říká s nadhledem první novodobá miss ČSSR, která se loni v únoru stala nadšenou babičkou vnučky Zoji, a svou novou roli si nesmírně užívá. ■