Rozchod Jasona Momoy a Lisy Bonet: Lásku prožívají už jen na televizních obrazovkách

Lisa Bonet a Jason Momoa Foto: Televize Seznam

Jak jim to slušelo bok po boku, si můžeme připomenout ve filmu Cesta do Palomy nebo v seriálovém dramatu Rudá cesta, které právě běží na Televizi Seznam.

Jason Momoa patří k nejznámějším hercům současnosti. Otec je Havajec a matka má indiánský původ. Mísí se v něm ale zároveň i irská a německá krev. Urostlý krasavec se v roce 2005 zakoukal do drobné americké herečky Lisy Bonet, známé mimo jiné ze sitcomu Cosby Show.

Společně se tento pár objevil před televizní kamerou v roce 2014, kdy Jason o společné práci pěl samou chválu.

„Společné natáčení je pro mě velký zážitek, oba nás to moc těší. Dělali jsme spolu na filmu Cesta do Palomy, a to byl rozhodně krásný kousek. A také nás dostal k Rudé cestě. Vždycky je děsivé pracovat se svými blízkými, protože to nejste jen vy, ale i vaše rodina. Je to velmi stresující. Ale Lisa je prostě skvělá a úžasně se s ní pracuje. Je to pro mě čest.“

I Momoova expartnerka si spolupráci užívala, především proto, že i během natáčení mohla být rodina pohromadě a trávit spolu volné chvíle. „Při natáčení jsem se cítila navíc v bezpečí a chráněná, když byl kolem mě.“

V seriálu Rudá cesta hraje Lisa právničku Sky Van Der Veen, se kterou se Momoa coby Phillip Kopus sblíží. Stejně jako v realitě, i v seriálu musí ale vztah překonávat řadu nástrah.

Momoa představuje nebezpečného člena indiánského kmene, který navazuje nelehké spojenectví se šerifem (Martin Henderson). Životy obou mužů se po tragické události rychle mění, což vede k nebezpečným následkům. A komplikovaná láska je jen jedním z trápení, které svalnatý Momoa v seriálu zažívá.

Krátce po oznámení rozvodu se začalo spekulovat o vztahu Jasona s jeho hereckou kolegyní ze Hry o trůny Emilií Clarke. Že by právě ona byla důvodem ukončení letitého vztahu, ale všechny tři zúčastněné strany vyvrátily. ■