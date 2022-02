Krásná Miss v nejotevřenějším rozhovoru promluvila. V sedmi letech byla sexuálně zneužívána

Mariana Bečková Super.cz

Rozhodla se o tom mluvit proto, že díky studiu psychologie ví, jak je moc důležité, aby pomohla dalších dívkám či ženám.

"Sexuálně zneužitá jsem byla, když mi bylo sedm let. Upřímně jsem si to nepamatovala, moje povědomí to potlačilo. Až na terapii v osmnácti letech se mi to vybavilo. Projevovalo se to během dospívání ve výběru partnerů, kteří mě stále podváděli. Přitahovala jsem stále stejný typ mužů," řekla Super.cz Mariana.

Traumatické děství se na ní podepsalo. Ví, že bulimie a anorexie byla důsledkem. "Studuju psychologii a dětskou psychologii. Právě proto, že jsem měla tak traumatické dětství. Chci pomáhat dětem, které si zažívají trauma. To, co jsem si zažila já, je hrozný, vím, jaký dopad to má na dospívání. Anorexie, porucha příjmu ptravy, deprese, úzkosti, to co jsem si prožila...," vysvětluje modelka.

"Jsem ráda, že jsem už na druhé straně. Můžu vzdělávat holky v mém věku, jak se přes to přenést. I proto jsem se přihlásila do Miss. Můj příběh může ukázat ostatním, že se s tím dá bojovat. Je mi 23 let, je mi skvěle a jsem ráda, že můžu šířit svůj příběh a inspirovat ostatní," dodala. ■