Takhle sexy ji neznáme: Pěvecká koučka z Tváře a ex Richarda Genzera předvedla v průhledném modelu podprsenku

Linda Finková Super.cz

„Jsem v divadle od začátku, celých dvacet let a opravdu to pokládám za divadlo, do kterého patřím,“ svěřila se Super.cz zpěvačka. „Jsou tady fajn lidi, produkce se k nám chová bezvadně a vždycky jsem hrála s fajn lidmi a říkala jim, ať si pamatují, jak to je, jak hodně hrajeme, vyděláváme peníze, jsme šťastný a líbí se nám, co děláme, že to jednou nebude a už je to dvacet let a pořád je to dobré,“ svěřila se Linda Finková, které to na jevišti divadla opravdu slušelo.

„Převlékla jsem se z tepláčků a hned jak odzpívám, tak do nich zase půjdu. Už mi není dvacet, vždycky jsem hodně běhala a dělala spoustu věcí a chodím v teniskách, na podpatcích to nejde,“ prohlásila zpěvačka, která v sexy outfitu předvedla pod halenkou i podprsenku. ■