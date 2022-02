Někdejší vítěz StarDance má za sebou náročné období. Jan Onder se utápěl ve smutku

Jan Onder Foto: Olympijský festival/Radek Míča, Salík Sláma

Když jsme se s ním potkali na Olympijském festivalu v Brně, tak jsme zjišťovali, čemu se věnuje aktuálně. „Teď asi nejvíc lektorování, dělám taneční kurzy - to je moje aktuální hlavní činnost. A pak také vystupujeme na plesech, občas nějaké plesy moderuju,“ říká český Fred Astaire.

Stejně jako většina umělců, i Honza si během pandemii sáhl na dno svých možností. „Od začátku to bylo trochu náročné, hlavně ty první lockdowny byly učiněné peklo. Najednou jsme seděli doma a nebylo co dělat. Z toho jsem měl trochu deprese, bylo to fakt smutné. Ale teď už je všechno relativně v normálu a kurzy zase fungují,“ popisuje Ondra, který nechtěl být odkázaný na druhé. „Vymýšlel jsem různé věci, protože jsem se nudil! Doma jsem si proto natáčel videa pro děti, což bylo nakonec moc příjemné. Udělal jsem dvanáct nebo třináct dílů, nazval jsem je Onder TV a zveřejnil na internetu - takže kdyby se na to chtěl někdo podívat, budu moc rád.“

I v době, kdy se začíná rozvolňovat, neusíná na vavřínech. „Samozřejmě zase plánuju další vlnu jarních tanečních kurzů, rozjíždíme je na nových místech. A určitě bych lidi pozval do Ypsilonky, kde hraju a kde mě to moc baví. Nehraju sice v žádných novinkách, ale účinkuji tam ve dvou představeních - jedno se jmenuje Varieté Freda Astaira a druhé se jmenuje Kostky jsou vrženy. Oběma jsem dělal choreografie. Určitě se přijďte podívat,“ lákal Jan Onder. ■