Na starou lásku nezapomněla. Lucie Borhyová poslala přes Super.cz přání Jágrovi. Kdy se viděli naposledy?

Lucie Borhyová popřála Jaromíru Jágrovi k 50. narozeninám. Super.cz

Když jsme se s hvězdou Televizních novin potkali na focení nové kolekce Natali Ruden (51), zajímalo nás, jestli měla také možnost popřát svému bývalému partnerovi k padesátým narozeninám.

„Přála jsem mu skrz média. Říkala jsem mu, že mu přeji dalších padesát let na ledě. Věk je jenom číslo. Pokud se k němu toto přání nedostalo, tak to vzkazuji vaším prostřednictvím,“ využila přítomnosti Super.cz Lucie Borhyová.

Moderátorka se s hokejovou legendou osobně dlouho nepotkala. „Neviděli jsme se,“ říká Lucie Borhyová, která zároveň zavzpomínala, kdy se se svým ex viděla naposledy: „Bylo to na osmdesátinách Karla Gotta. To bylo moc hezké setkání.“ ■