„Sakra! Vypadám fakt divně.“ Courteney Cox se snažila zachovat mládí a přehnala to s injekcemi. Dodnes lituje

Courteney Cox Profimedia.cz

Dnes už seriálová Monica respektuje svůj věk i vzhled, dříve ale hodně tlačila na pilu. Výsledkem bylo množství zákroků, které jí na kráse spíš ubíraly.

„Byly doby, kdy jsem si řekla, že se měním a že vypadám starší. A roky jsem se snažila honit mládí. A nevšimla jsem si, že, sakra, vypadám fakt divně po všech těch injekcích a procedurách v obličeji, které bych už dnes neudělala,“ svěřila herečka v rozhovoru s magazínem Sunday Times Style.

Herečka za dva roky oslaví šedesáté narozeniny a přiznala, že je pro ni těžké to slyšet či vyslovit. „Na tom, že je člověku 60, není nic špatného, jen tomu nemůžu uvěřit. Jak to letí,“ uvedla. „Bez debat jsem usazená, v životě jsem se toho hodně naučila. Co si užít, o co se snažit i co nechat být.“

Courteney také dodala, že se stále cítí mladě, i díky svým přátelům. „Mnoho z nich jsou třicátníci a vůbec mi to nepřijde. Než si to uvědomím, mám pocit, že je nám stejně,“ doplnila.

Cox je ve vztahu s pětačtyřicetiletým muzikantem Johnnym McDaidem a je matkou sedmnáctileté dcery. Coco se narodila do hereččina manželství s Davidem Arquettem. ■