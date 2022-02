Že už nepřekvapí? Omyl! Madonna úřadovala a fanoušci se nestačili divit

Madonna Profimedia.cz

„Snažím se udělat film, ale je to těžké,“ napsala královna popu k fotkám. Víc než sdělení ale fanoušky zaujala její vizáž a „baby face“, vyhlazený, téměř dívčí obličej. „Prosím, ukaž nám svůj skutečný obličej. Je to mnohem lepší než tohle,“ vzkazovali zpěvačce lidé, kteří ji opakovaně nabádají, aby to s úpravami nepřeháněla.

Film, na který Madonna v komentáři narážela, je její vizuální autobiografie, jak projekt nazvala. Aktuálně probíhají castingy. Zpěvačka se podílí na scénáři a film bude i spolurežírovat.

Ke scénáři Madonna podle zahraničních zdrojů přizvala další dvě ženy: dramatičku a scenáristku Erin Cressidu Wilson a Oscarem oceněnou scenáristku (za film Juno) Diablo Cody. ■