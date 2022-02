Děsivé vzkazy a výhrůžky smrtí. Zpěvák Pavel Callta se stal obětí vyděrače. Skončil u soudu

Pavel Callta se několik měsíců bál o život. Foto: archiv P. Callty

Případ začala už loni řešit policie. Calltovi bylo vyhrožováno smrtí, pachatel dokonce na linku 158 oznámil, že kolem zpěvákova domu byly uložené výbušniny. Předtím mu v dopise oznámil, že ví, kam chodí sportovat, a děsil ho držením zbraně.

Minulou středu došlo k posunu, neboť případ projednal soud, uvedl web Extra.cz. Pachatel, ročník 1989, chtěl svým jednáním mladého umělce přinutit ke zrušení koncertů a umělecké činnosti na sociálních sítích.

„Pachatel byl nepravomocně odsouzen za zločin vydírání a přečin šíření poplašné zprávy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Písemné vyhotovení rozsudku ještě nemáme k dispozici,“ uvedla zpěvákova advokátka JUDr. Eva Ondřejová.

Pro autora hitů Terapeut či Píšem si svůj sen je to přece jen určitá satisfakce. „Jsem rád, že policejní orgány a soudy zakročily, teď už je to v jejich rukou. Bohužel je to asi součástí mého povolání a podobné události se staly i dalším lidem z této branže, což člověk neovlivní,“ doplnil Callta. ■