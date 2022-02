Devadesátky nahradila další kriminálka: Diváci skloňují jméno Vetchý a řeší vzhled jedné z hlavních hrdinek

Vražedné stíny prvním dílem zaujaly. Foto: Yan Renelt, Česká televize

Herecké obsazení je kromě samotného děje tím, co diváci na dvoudílné detektivce z dílny režiséra Jiřího Svobody obdivují. Hned první díl vyvolal četné ohlasy.

Pochvaly sklízí především Ondřej Vetchý, jehož samotný režisér označuje za „mimořádný talent, který se se svou postavou ztotožňuje na dřeň“. „Úžasné, mělo to šťávu, drive a Ondra Vetchý opět exceloval“ či „Plně souhlasím se všemi nadšenými komentáři! Byl jsem fascinován hereckým výkonem Ondřeje Vetchého“, píší fanoušci.

V dramatu dále hrají Tomáš Töpfer, Filip Blažek (48), Jan Dolanský (44), Marek Vašut (61), Jana Krausová (68), Andrea Pomeje (33) a jednu z hlavních rolí ztvárňuje herečka Tereza Hofová, u které diváci zatím víc než herecký výkon hodnotí její vzhled.

„Co to proboha udělali poslední dobou ve filmech s herečkou Terezou Hofovou? Mladá a pěkná herečka a vypadá, jako by jí bylo přes 50,“ podivuje se jedna z žen. „Ty šedivé vlasy ji dělají výrazně starší. Ale to je její volba. S tím květákem, co má zde, by mohla hrát Olgu Havlovou“, přitakávají další. ■