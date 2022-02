Konečně je to tady: Eva Burešová oblékla svatební šaty. Jak jí to slušelo na velkolepé veselce?

Marek Lambora a Eva Burešová FTV Prima

„Recituješ ten slib a přemýšlíš o tom, že v kostele říkáš, že někoho miluješ, slibuješ mu lásku. Tak vás to na chvíli přepadne, ale hned to zase zmizí. Den před natáčením jsem psala produkci, když mi poslala časy nástupů na natáčení, jestli bude nějaká rozlučka se svobodou. Nebyla,“ smála se Burešová.

Marek Lambora zase nezastíral nostalgii. „Jak jsem šel, pomalu jsem se začal probouzet, do té doby jsem neviděl před sebe. Byl ve mně takový zvláštní pocit, protože to celé končí, a zároveň je dnešek velký den pro ty naše postavy. Končí celý seriál,“ zamyslel se po svatbě Lambora.

A jaké seriálová nevěsta zvolila svatební šaty? „Pro Týnu jsou osudové, měla se v nich vdávat se Štěpánem, než mu utekla. Jsou po její mamince a vdávat se v nich Týna zkrátka musí. Je to dědictví,“ prozradila herečka.

Na svatbě se jako překvapení pro ústřední dvojici Týnu a Janka objeví kapela Michala Hrůzy a střihnou novomanželům Kovbojskou. Tedy song, který doprovází úvodní znělku seriálu a kterou Burešová s Lamborou přezpívali.

„V seriálu je samozřejmě ta písnička nazpívaná jinak než původní verze. Nevadí mi to. Lidi občas neví, zda je to Kovbojská, nebo Slunečná, ale to je v pořádku,“ míní muzikant, který ale na svatbě zahrál původní verzi. „My hráli Kovbojskou stále stejně, jen je to okořeněné tím, že na scénu přicházeli herci, hlavní hrdinové, kteří se k nám připojí. Byl to moc krásný happy end,“ doplnil Hrůza. ■