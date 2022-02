První rozhovor po vítězství v Love Islandu: Jak se daří blondýnce Lauře a svalnatému svářeči Martinovi?

Martin Kulhánek a Laura Chrebetová Super.cz

Na rozdíl od finalistů Gabriely Gášpárové a Petra Havránka do společnosti nechodí. Vítězové reality show Love Island Laura Chrebetová a Martin Kulhánek byli hosty Galavečera Na draka určeného na pomoc dětem s genetickým onemocněním ochabování svalů - Spinální muskulární atrofií (SMA). Tam jsme je také vyzpovídali.

"Klape nám to ještě lépe, než jsme si představovali. Říkali jsme si, jaké to bude, až vylezeme z té vily, protože reálný život je něco jiného. Ale upřímně si nemám na co stěžovat," řekl Super.cz Martin, za nímž se Laura přestěhovala ze Slovenska.

S hodnocením partnera souhlasí. "Takového chlapa jsem vždy chtěla. Máme podobné názory a pohledy na život," dodala Laura.

Od návratu se pár neodloučil. "Byli jsme bez sebe jen jednu noc, kdy Laura natáčela na Slovensku a já v Česku. Jinak jsme každý den spolu," svěřil Martin a dvojice nám na kameru vyprávěla i to, jak spolu tráví volný čas.

I když vyhráli soutěž a s výhrou byla spojená i značná finanční částka, zůstali oba skromní. "Pořád pracuju jako svářeč, i když ne každý den, ale ve firmě mi vycházejí vstříc," prozradil Martin. A Laura na sebe zase práskla, že na slavnostní galavečer oblékla šaty, které na sobě měla na maturitním plese, a sama se i nalíčila a učesala. ■