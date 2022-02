Veronika Arichteva se vrací na obrazovky: V novém seriálu ji bude režírovat manžel

Veronika Arichteva Foto: archiv TV Nova

Televize Nova začala na přelomu ledna a února s natáčením nového romantického komediálního seriálu O mě se neboj, kde Biser režíruje Veroniku v příběhu rozvádějící se matky dvou dětí a mladého sebevědomého právníka, jehož ztvární Václav Matějovský. Toho diváci znají ze seriálu Ulice a jde o jeho první velkou roli.

„O mě se neboj je romantická komedie založená na střetu dvou rozdílných světů a povah mladé mámy v nesnázích a sebevědomého úspěšného právníka, který díky své lehkomyslnosti projede jedno z jejích rozvodových stání,” říká režisér Biser A. Arichtev.

„Od narození syna to sice není můj první návrat před kameru, ale určitě je to návrat k natáčení s manželem. A užívám si to moc. Jen to chce teď trochu víc plánování, aby nevyhrávaly pochybnosti, zda nebýt ještě doma s malým. Nejlíp je na tom Luka, ten si chvíle s babičkami a kamarádkami chůvami dost oblíbil. Tak se mi ulevilo a do práce chodím odpočívat," doplnila jeho žena. ■