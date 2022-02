Z fantoma svahu brzy opět Fantomem opery: Marian Vojtko se dokonce těší i na lepení odpudivé masky

Marian Vojtko Super.cz

Tři měsíce je prakticky bez práce. Zpěvák Marian Vojtko (48) si sice užívá volna, ale už se těší, až se ze zasněžených svahů opět přesune do útrob divadla. Nejvíc na 19. března, kdy se v GoJa Music Hall opět začne hrát Fantom opery, v němž ztvárňuje titulní roli.

"Zvlášť ten leden a únor byly horší. Vypadá to, že s restrikcemi už to bude dobré, rozvolňuje se. Doufejme, že s příchodem lepšího počasí se začnou lidi víc usmívat i na nás, na kulturu a na divadla. Těším se hlavně na Fantoma opery, protože jsme odehráli jen premiéru a pár představení a pak se to muselo zrušit. V létě pak chystáme další turné se 4 Tenory," řekl Super.cz Marian.

"Takže se těším na jaro a na léto, věřím, že i mě počasí nabudí, abych byl trošku veselejší. A s tím potleskem diváků se zase z fantoma hor stane Fantom opery. Dokonce se těším i na tu masku, kterou mi zase budou lepit. Už jsem na hraní opravdu nažhavený," uzavřel. ■