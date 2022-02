Už spolu bydlí: Agáta Hanychová ve svém domě zařídila pokojíček i pro dceru svého fešného lékaře

Agáta Hanychová Super.cz

"Je to hezké a nějak nám to ve všem klape. To musím zaťukat," svěřila se zamilovaným úsměvem. Pár už spolu i žje. "Zdržujeme se pospolu, protože jinak bychom se už neviděli vůbec. Bydlíme u mě. Andrej pracuje jako lékař normálně, takže skoro furt. Ty večery, kdybychom si měli dát rande, těch by moc nevyšlo," vysvětlila.

Pro Adélku dokonce ve svém domě zařídila i pokojíček. "A Andrej má normálně skříň u mě v ložnici. Tam ty skříně byly docela volné," smála se, že se nemusela výrazně uskromňovat. ■