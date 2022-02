Agáta Hanychová o penězích pro Prachaře: Kvůli rozvodovému vyrovnání vyluxovala účet a rodina přišla o chalupu

Agáta Hanychová Super.cz

"Samozřejmě mě to bolí. Mám s naší chalupou spojený krásný čas, milovali jsme to tam. V Orlických horách jsme od prodeje nebyli a asi tam už nikdy nepojedeme. Nebylo by to pro nás psychicky úplně hezké," řekla Super.cz Agáta.

"Milovali jsme to tam, ale co se dá dělat. Zase mi zůstal dům. Peníze za chalupu a všechny z mého účtu už jsou pryč. Ale jsem zase ráda, že vím, že dům je můj, můžu si tam vymalovat, jak chci, a vím, že je to moje," dodala Hanychová, která exmnaželovi poslední peníze vyplatila před dvěma týdny.

Pokud jde o hory, s přítelem Andrejem vyrazila nejprve do Tater a nyní jezdí o dost blíž, na sjezdovku na Ještěd, kterou má hodinu autem od pražského domu. "Lyže baví i Kryšpína. Miu to zatím nechytlo. Letos to zkouší poprvé a je to boj, i když je tady dobrá školička. Hodně dlouho si vybírá trenéra, ale snad se to prolomí," doufá. ■