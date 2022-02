Agáta Hanychová dostala nabídku do Survivora, kde má dva exmilence: Nebrala si servítky!

Agáta Hanychová Super.cz

Mohla to ale být legrace, protože na místě jsou mezi soutěžícími její dva exmilenci, truhlář Adam Raiter a moderátor Tomáš Zástěra. Zajímalo nás, co vlastně na show samotnou a aktivitu svých dvou bývalých kluků říká.

"Viděla jsem jeden díl a nesleduju to. Jsou tam sice různé soutěže, ale chybí mi tam to, jak oni žijí. Takže se mi to nelíbí," připustila. A kdo má podle ní z jejích ex pro soutěž lepší předpoklady? "Z Tomáše se tam stal hrozný chlap, to jsem úplně překvapená. A Adam je Adam, to asi víc komentovat nemusím. Myslím, že se tam sám ukázal, jaký je," krčila rameny a my poznamenali, že možná už televizní diváci tuší důvod jejího rozchodu s potetovaným truhlářem.

Místo toho modelka rozjela nový kanál se svojí maminkou Veronikou Žilkovou (60). "Vymyslely jsme si pořad Výlet s mámou, kdy jí vlastně vracím to, když ona brala na výlety mě. Je to po různých koutech České republiky, kde jí to ukazuju svýma očima. Takže byla třeba poprvé na kruhovém tréninku a teď se měla učit na snowboardu, což nevyšlo, protože je doma s mojí nemocnou sestrou Kordulou," vysvětila.

K tomu se samozřejmě věnuje dětem, také práci influencerky a vrátila se k profesi fotografky, kterou vystudovala. "Fotím módu pro jeden časopis," upřesnila. ■