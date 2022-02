Česká muzikálová herečka (✝34) náhle zemřela: Měla celý život před sebou, pláčou kolegové

Petra Březina Mašková Foto: archiv divadla Broadway

Divadelní fanoušci přišli o jednu z velkých nadějí muzikálové scény. Ve věku čtyřiatřiceti let náhle zemřela herečka a zpěvačka Petra Březina Vašková. Její skon oznámilo pražské Divadlo Broadway, kde hrála v hitech jako Mýdlový princ, Trhák anebo Kvítek mandragory.

"Byla to věčně usměvavá pozitivní holka, která tady měla být. Strašně špatně se mi o tom mluví, je to hrozně blízko. Nikdo neví dne ani hodiny, kdy to přijde. Pamatuju si, že se nedávno vdala, měla celý žovot před sebou," řekla Super.cz se slzami v očích její kolegyně Elis Ochmanová.

"Ještě v prosinci jsme spolu zkoušely, měli jsme oprašovačku Sněhové královny, kde jsme spolu hrály. Sice naznačovala, že je nemocná, ale nebylo to na ní vůbec poznat. Na jevišti jela na sto procent. Jsem z toho v šoku," dodala.

Na kolegyni i kamarádku, která podle informací podlehla rakovině kůže, vzpomínají i další divadelníci. "Odešla jedna z mých nejtalentovanějšich studentek. Bylo jí pouhých 34 let. Měj se tam hezky," vzkázala do nebe zpěvačka Renáta Podlipská. Nad nejlepší kamarádkou teskní také muzikálová zpěvačka Michaela Zemánková. ■