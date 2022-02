Režisér, který zhubnul 80 kilo, zase přibral: Miluju jídlo, jsem z toho v depresi, štká

Tomáš Magnusek Super.cz

Že filmoví kritici jeho režisérskou práci moc nemusejí, by byl eufemismus. Dobrého slova se od nich prakticky nedočkal. O to větší překvapení bylo, když ocenili jeho herectví. Spolu s Václavem Neužilem za film Zátopek byl Tomáš Magnusek nominován jako nejlepší herec v hlavní roli za snímek Shoky & Morthy: Poslední velká akce.

I když na Cenách filmové kritiky nakonec skončil druhý, byl Magnusek nadšen, i když původně si už o filmové nabídce myslel, že jde o legraci. "Myslel jsem si, že jde o vtip, nějakou kazmovinu. Udělalo mi to radost, protože jsem taková černá ovce, jak o mně víte. Takže radost to byla obrovská," řekl Super.cz.

Hodlá v herecké kariéře vedle té režijní pokračovat, když nepůjde o role, které si napíše sám? V hlavní roli se objevil například v Bastardech, které napsal podle svých zkušeností učitele problematických dětí. "Je fakt, že doposud jsem se obsazoval jen sám. Ale poučil jsem se," míní režisér, jehož poslední film Stáří není pro sraby byl nedávno uveden na obrazovách Primy, a nyní pracuje na seriálu Společně sami podle drsných skutečných příběhů ze školního prostředí.

Museli jsme se ho zeptat i na to, jak se mu daří držet váhu. Loni totiž zhubnul 80 kilo. Ovšem zdálo se nám, že opět přibral. "Držet si to je to mnohem horší, než to samotné hubnutí. Byl jsem tři měsíce nemocný, takže mám deset kilo nahoře. Jsem z toho v depresi, protože miluju jídlo," uzavřel. ■