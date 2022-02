Instagramová hvězda A.N.D.U.L.A. se dává dohromady po rozchodu se snoubencem: Maká na figuře a koupila byt

Aneta Chovanová Super.cz

Ještě před rozchodem se snoubencem Františkem instagramová hvězda Aneta Chovanová známá jako A.N.D.U.L.A. definitivně přesídlila z Plzně do Prahy. " Do konce září mám pronájem a koupila jsem byt, který by měl být v tu dobu dokončený . V Plzni jsem si nechala nemovitosti, něco pronajímám," vysvětlila Super.cz.

"Už jsem si ujasnila priority, že v Praze potřebuju zůstat na trvalo. Syn tady chodí do skvělé školky, ze které jsem nadšená. A do Plzně jezdím odpočívat na víkendy. Ráda bych to tak zachovala, protože tam mám kamarádky a rodinu," upřesnila.

Zajímalo nás samozřejmě, jak to vidí do budoucna se vztahy. V tuto chvíli se určitě na nového partnera necítí. "Když lidi vidí, že jsem v pohodě, tak se každého, kdo se kolem mne mihne, snaží ke mně přiřadit. Zatím to nemám v plánu, začala jsem se soustředit maximálně na sebe, téměř denně cvičím," vysvětlila a v našem videu své pohybové aktivity vypočítala. Na profesionální úroveň to prý ale dotáhnout nemíní. ■