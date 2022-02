Tajemství postavy Dády Patrasové: Od pasu dolů nosím velikost S nahoře L, prozradila

Dagmar Patrasová Super.cz

"Nechodila jsem kvůli pandemii jako všichni, ale tu společnost znám spoustu let a mám ji ráda. A stylistku nemám, jsem jí sama sobě," řekla Super.cz Dáda, která měla jeden čas i trenérku a nutriční poradkyni.

"To už je dávno a bylo to fajn, zacvičily jsme si a podietovaly. Teď to nějak drží samo, musím to zaťukat. Z velikosti M jsem přešla na velikost S, ale záleží samozřejmě na výrobci. To esko mám tedy od pasu dolů, nahoře je to vzhledem k mým proporcím spíš velikost L," nemusí se stydět za své stále bujné přírodní vnady Dáda.

Herečka už se opět těší do práce, nějaké nabídky už přicházejí, ráda by, kdyby se vrátily na jeviště i dětské muzikály Sněhová královna anebo Alenka v kraji zázraků, v nichž účinkovala. V našem videu jsme si popovídali samozřejmě i o jejím vztahu s manželem. ■