Dopřejte svému domovu nový vzhled, snadno, rychle a svépomocí Foto: alfistick.cz

I když svůj interiér zařizujete tak, aby byl hezký, dobře se vám v něm žilo, byl co nejvíce nadčasový, stejně je po nějaké době potřeba udělat změnu. Není však nutné se hned vrhnout do kompletní a finančně náročné rekonstrukce. Se správnými pomocníky lze provést i menší úpravy, které mohou udělat divy.

Pokud tápete v tom, co váš domov potřebuje, pomůže, když se na své obydlí podíváte cizíma očima. Dobře to funguje, když jste nějakou dobu pryč. Po návratu si můžete všimnout i toho, co jindy nevnímáte. A co vlastně hledat? Postupně si prohlédněte jednotlivé kouty bytu či domu. Těší vás každý z těch pohledů? Máte stísněný pocit nebo naopak pocit, že prostoru něco chybí? Všimněte si, které prostory vás nejvíce iritují, ale i které stěny nebo nábytek jsou nejponičenější. Právě tam pak směřujte svoji pozornost.

Obklady Alfistick promění každý interiér

FOTO: alfistick.cz

První pomoc – úklid a doplňky

Vůbec nejjednodušší je domov osvěžit tím, že ho zbavíte věcí, které už vám nedělají radost, což samozřejmě funguje se vším, s čím lze hýbat. Horší je to v případě stěn, ale i tam existuje poměrně snadné řešení. Nejdříve je ale na místě úklid a možná, že vyprázdněním některých míst najednou zjistíte, co přesně váš interiér potřebuje. Někdy pomohou jen maličkosti, protože doplňky, jako jsou povlaky na polštářky, závěsy, koberečky, sošky, ale třeba i menší lampičky a podobně, se mění snadněji a levněji než celé kusy nábytku. Zaměřte se jako první na ně. Jejich vzory a barvy mají tu moc vnést do vašeho domova úplně jinou emoci. Tyto dekorace můžete měnit s ročním obdobím nebo v souvislosti s právě probíhajícími svátky.

Renovace svépomocí

Doplňky by nepomohly, nebo je u vás problém spíše v nábytku, který už má to nejlepší za sebou? Křesla, židle či pohovku můžete nechat přečalounit, někdy stačí jen nová deka ledabyle přehozená přes opěradlo křesla. Skříňky a komody snadno vylepšíte pomocí výměny úchytů. Samotný nábytek pak můžete také přetřít, přelakovat nebo opatřit tapetami. To zvládnete svépomocí za pár korun.

Obklady Alfistick jsou vhodné i do kuchyně

FOTO: alfistick.cz

Krásné a nové stěny během chvilky

Jak už bylo řečeno, někdy působí interiér zanedbaně nebo unaveně jen proto, že má zašlé zdi. Jakmile ho vymalujete, úplně se rozzáří. A vymalovat si také můžete sami. Budete ale potřebovat spoustu času, trpělivosti a pečlivosti.

Přitom existuje jednodušší, a na efekt dokonce elegantnější alternativa, a tou jsou samolepicí kamené obklady Alfistick, které jsou funkční a dodají místnosti moderní i útulný vzhled. Alfistick obklady se skládají z tenké vrstvy dýhy z přírodního kamene, epoxidové pryskyřice, strukturálního laminátu a samolepicího podkladu. Vrstvu dýhy utvářejí různě velké plošky, což zajišťuje 3D efekt obkladu a jeho reálný vzhled. Nejedná se o plastovou ani jinou imitaci kamene.

Aplikovat je můžete na celou stěnu, ale efektně vypadá, i pokud je využijete jen jako designový prvek v podobě jednoho či více pruhů. Můžete tak bez problémů zamaskovat třeba hodně používanou stěnu v obýváku za gaučem, nebo zeď, kterou pomalovalo umělecky nadané dítko. Velmi často se toto řešení hodí třeba i v chodbě, kde jsou stěny vystaveny otěrům, škrábancům, nebo dokonce i kopancům.

Dopřejte svému domovu nový vzhled pomocí 3D samolepicích kamenných obkladů Alfistick

alfistick.cz

Firma Alfistyle nabízí i samolepicí obložení za kuchyňskou linku, což je zřejmě nejnamáhanější část každého domova. V případě lepení obkladu za plynový sporák nebo varnou desku je nutné použít ochranné sklo. Díky odolnosti obkladu a teplotnímu rozpětí od -40 do +120 °C je vhodný také na obložení krbu nebo stěny kolem něj. A skvělé je, že tyto obklady snesou i vlhkost, a proto je můžete využít i v koupelně.

Po nalepení obkladu je doporučováno kámen ošetřit impregnací, která kámen ochrání před vodou, vznikem nechtěných fleků a snáze se pak čistí. V případě znečištění lze obklady opatrně omýt teplou vodou.

S pomocí produktů značky Alfistick snadno a rychle sami dokážete všechny nevzhledné – nicméně přirozené – nedostatky v interiéru překrýt a cítit se opět jako v novém prostoru, za který se rozhodně nemusíte stydět. Obklady ani po letech neodpadávají a zachovávají si svůj původní odstín.

Vzorky 3D samolepicích kamenných obkladů Alfistick

FOTO: alfistick.cz ■