Moderátor Veselovský je 20 let ženatý: Lítaly u nás skleničky i počítač, přiznal. To není jediné, co na sebe vyzradil

Už je to 25 let, co se do sebe dva kolegové z rádia Martin Veselovský a Monika Valentová zamilovali. Uteklo to jako voda a letos slaví 20 let v manželství, tedy porcelánovou svatbu. Nabízí se otázka, zda u nich doma někdy lítal porcelán.