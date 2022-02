Absolventka Oxfordu vyměnila byznys za herectví. Seznamte se s vycházející televizní hvězdou

Charithra Chandran Profimedia.cz

Vyrůstala v Oxfordu, kde také na slavné univerzitě získala vzdělání v politologii, filozofii a ekonomice, herectví jí bylo odmalička vášní. V době studií působila v divadle, ale pracovala také jako číšnice nebo jako asistentka v parlamentu (uvádí se bez bližší specifikace).

Studia dokončila v roce 2019, kdy také získala práci v konzultační agentuře v Londýně. Před byznysem v City (londýnská finanční čtvrť) však dala přednost herectví. Než zasáhla pandemie, sbírala tolik zkušeností, kolik jen zvládla.

„Byla to nejhezčí doba v životě. Potkala jsem skvělé, kreativní a otevřené lidi, právě tehdy jsem byla nejšťastnější,“ svěřila v rozhovoru s magazínem The Face.

Pro to, že před ekonomickou kariérou upřednostnila herectví, má hezké přirovnání: „Když potkáte toho pravého, dojde vám, že už své ex nemilujete. Přesně tak to cítím s herectvím, nechci zpět.“

Tak uvidíme, zda se z ní stane nová seriálová, případně filmová hvězda. Příležitost v divácky mimořádně úspěšných Bridgertonových je beze sporu skvělým odrazovým můstkem. ■