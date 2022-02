Elizabeth Kopecká po rozchodu s fotbalistou jen září: Tyhle nekonečně dlouhé nohy dlouho samy nebudou

Elizabeth Kopecká Super.cz

"Soustředím se teď plně na sebe, abych zvládla svoji kariéru a byla snad stabilnější v českém šoubyznysu. Píšu hudbu s Honzou Muchowem, plánuju vydat desku. Moc se na to těším," prozradila Elizabeth.

Za sebou má jedno z prvních placených vystoupení. "Neměla jsem čas kvůil státnicím. Teď už můžu volně dýchat a konečně se věnovat tomu, co miluju," dodala Kopecká, která má nyní před jménem titul Mgr.

Elizabeth vystupovala v krátkých černých šatičkách. V tomto střihu se cítí nejlépe. "Je to tak, tohle je můj nejoblíbenější styl. Miluju stříbrný boty, to miluju už od SuperStar. Ráda bych na zpívání nosila šatičky," usmívala se.

Ve formě se udržuje cvičením a hlídá si stravu. "Cvičím nárazově pilates, teď jsem to trošku flákala kvůli státnicím. Dávám si pozor, co jím, když už cítím, že to je moc, tak vynechám večeři," dodala. ■