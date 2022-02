Nicole Kidman (54) se předvedla v sexy oblečku, který toho moc nezakryl: Hanlivé komentáře na sebe nenechaly čekat

Nicole Kidman Profimedia.cz

Nicole Kidman (54) je stejně jako další herci a herečky tváří speciálního hollywoodského vydání magazínu Vanity Fair. Na focení oblékla úsporný model značky Miu Miu, který odhaloval její dokonalou figuru. Našli se ale tací, co s tím měli problém.

„Jaký to má smysl? Je vždycky nádherná, ale tohle působí lacině. Myslím, že je elegantní a má vkus, ale tyhle fotky jsou opak. Zaslouží si něco lepšího,“ komentoval fotografie Nicole jeden takový fanoušek.

„Nicole má skvělou figuru, ale tohle není její tělo. Ten tvar vypadá úplně jinak, proč to tak retušovali?“ divil se pro změnu další.

Kidman je nominovaná na Oscara za roli Lucille Ball v životopisném snímku Ricardovi. Do hvězdy legendárního sitcomu I Love Lucy se ale vžila možná až příliš. Nicole proslula zodpovědným přístupem ke svým rolím. Do těch se vžívá tolik, že to pak odskáče její zdraví, duševní a někdy bohužel i fyzické.

S vyčerpaným organismem takhle lehla například po natáčení seriálu Sedmilhářky nebo minisérie Mělas to vědět. „Vaše tělo nerozezná rozdíl mezi hraním a skutečností. Teď už to vím a musím se o sebe lépe starat,“ uvedla pro Vanity Fair.

Na rozdíl od mnohých kolegů se Nicole nikdy nenaučila během tvůrčího procesu vystoupit z role. „Prostě to nedávám,“ přiznala už v minulosti. Možná i díky tomu, se řadí mezi nejtalentovanějším herečky vůbec. Ovšem za poměrně vysokou cenu. ■