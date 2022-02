Jak slaví padesátiny? Vendula Pizingerová uprchla z Česka na mrazivý Island, párty se nekoná

Vendula Pizingerová oslaví narozeniny až v létě. Michaela Feuereislová

"Slavit budu až v létě s kamarádama. Užíváme si na Islandu," řekla Super.cz Vendula. "Takže slavím vlastně kryoterapií," dodala se smíchem.

Pizingerová žije velmi aktivním životním stylem. I v padesáti letech má fyzičku, kterou by jí mohly závidět mladé holky.

Jaký má na to recept? Může za to mladý manžel? "Recept je asi to, že nemám čas se zastavit. Ta svatá mužská trojice je dost náročná," usmívá se Vendula, která má s Pepou syna Josífka a z prvního manželství s Karlem Svobodou syna Jakuba.

"Nezastavím se. Do toho Kapka naděje musí být taky opečovávaná. Rozhodli jsme se ji rozšířit o nová témata jako je dětská psychiatrie," dodala Svobodová. ■