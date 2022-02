Vážila 29 kilo a měla dvě možnosti: přibrat, nebo zemřít. Takhle dnes známá influencerka vypadá

Megan Jayne Crabbe Profimedia.cz

Patří k nejpopulárnějším propagátorkám tzv. body positivity neboli pozitivního vztahu k vlastnímu tělu. K tomu, aby Britka Megan Jayne Crabbe měla ráda to své, ale vedla dlouhá cesta lemovaná bojem s poruchou příjmu potravy.

Nemoc jí diagnostikovali ve 14 letech, v nejhorším období vážila šílených 29 kilo. „Dřív jsem si myslela, že můj život skončí, když přiberu nějaké to kilo. Hubnout pro mě byla ta nejdůležitější věc na světě. Pak jsem málem přišla o život. Byly jen dvě možnosti: přibrat, nebo zemřít,“ popsala před pár lety Daily Mailu.

Dnes Megan váží 81 kilogramů a na svém příkladu se snaží přimět fanoušky, aby se měli rádi takoví, jací jsou, a štěstí nezakládali na štíhlé postavě. Motivuje je snímky, na kterých vynikají její křivky, i texty, které k nim vkládá.

V době karantény, kdy všichni začali řešit, jak lockdown zamával s jejich kondičkou, například fanoušky ubezpečovala, že není nutné na sobě něco měnit. „Zasloužíte si ukázat se takoví, jací jste. A mezitím na sebe buďte hodní. Vaše tělo je už teď připravené na život po lockdownu,“ vzkázala.

Na svém profilu nedávno otevřela i další téma - (ne)holení. „Co tě k tomu inspirovalo? Miluju to!“ ptala se jedna z fanynek a Megan odpověděla, že se rozhodla poprvé v životě chloupky neodstraňovat.

„Prostě jsem to přestala řešit. A došlo mi, že ani jednou v životě, tedy od té doby, co mi začaly růst, jsem chloupky nenechala být. Vyrůstají z mého těla a já je vlastně nikdy pořádně neviděla,“ uvedla s tím, že je možné, že se k holení vrátí, ale chce si být jistá tím, že to bude kvůli ní samotné a ne proto, aby se zavděčila mužům. „Je hezké se seznámit s novou částí mě samotné,“ dodala Megan. ■