Kateřina Cajthamlová odtajnila trauma z dětství: Opustila ji maminka

Kateřina Cajthamlová Česká televize

Doktorku Kateřinu Cajthamlovou (59) znají televizní diváci jako energickou a usměvavou ženu. Málokdo ví, že výživová poradkyně, která se na obrazovkách proslavila v pořadech Jste to, co jíte nebo DoktorKA měla nelehké dětství. V útlém věku ji opustila matka.

„Tatínek a maminka se brali po tříměsíční známosti, maminka si přála kluka, můj táta si přál holčičku. Pro moji máti jsem byla hrozné zklamání,“ svěřila se Kateřina Cajthamlová, která vyrůstala v rodině s velkým tajemstvím. „Vyrůstala jsem v rodině, kde bylo velikánské tajemství, to na té rodině leželo a já jsem celý život pátrala, co to bylo. A pak jsem vypátrala, co to bylo, a zjistila, že se to týkalo rodičů, ale na to jsem přišla, až když byli všichni po smrti,“ svěřila se Kateřina.

Její maminka si totiž v době, kdy bylo Kateřině kolem tří let, sbalila věci a zmizela. Lékařka tak vyrůstala v péči tatínka a jeho rodičů. Na Vánoce 1969 se najednou objevila nějaká paní. „Řekli mi, že to je maminka. Začali spolu s tátou znovu žít, ale byl to ledový život, studený,“ popsala Kateřina. Až po smrti maminky zjistila, že utekla do zahraničí a provdala se za Peruánce. Do doby jejího návratu byla Kateřina spíš dítětem ulice a měla svobodnou výchovu, díky matce se známé doktorce zpevnil režim.

Šla na gymnázium, později se rozhodla studovat vysokou školu, přestože se matce architektce obor, který si zvolila, příliš nelíbil. „Řekla, že to studují největší blbci, protože se to nadrtí každý. Stejně jako práva,“ zavzpomínala Kateřina Cajthamlová v pořadu 13. komnata. Její maminka nebyla nikdy se svou dcerou příliš spokojená. V době, kdy začala vystupovat na televizních obrazovkách, ji dokonce zapírala. „Uráželo ji to téma a taky působení v komerční televizi,“ dodala Kateřina Cajthamlová s tím, že pořadu DoktorKA, díky kterému by na ni maminka byla hrdá, už se nedožila. ■