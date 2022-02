První filmová Popelka miluje módu. Její manžel ale ve velikosti šatníku vede

Eva Hrušková o svém muži Super.cz

„Jelikož se rád obléká a má rád doplňky, nebylo těžké něco vybrat. Muž, který chce být hezky oblečený, potřebuje mít i sladěné boty, rukavice, ascoty, klobouky,“ svěřila se nám Hrušková na premiéře manželova životopisného filmu s názvem Jan Přeučil - Vzpomínám si…, který byl jednou z oslav. „I přátelé se mě ptali na tipy. Myslím, že se mu tady sejde pár hezkých dárků.“

Také Eva Hrušková je velmi elegantní dáma, které to vždy sluší za všech příležitostí. Nabízela se tedy otázka, kdo z nich má více věcí v šatníku. „Myslím si, že mě víc baví oblékat jeho než sebe. Nemám víc oblečení než on. Snažíme se to ladit. Má i svého krejčího, takže nemá nouzi o kvalitní obleky. Rozhodně vede v počtu šál,“ smála se Eva Hrušková. ■