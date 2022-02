Letos Maledivy vyměnila za bližší destinaci. Kdo Kateřinu Brožovou na dovolené doprovází?

Kateřina Brožová Super.cz

Kateřina Brožová (54) si dlouhou zimu ráda zpestří cestou do teplých krajin, většinou ji zlákaly Maledivy. Poslední dva roky to je ale kvůli covidu jinak.

„V zimě jsem většinou odjížděla za sluncem na Maledivy, které mám ráda. Mohla jsem i loni, ale bylo mi hloupé odletět v době covidu. Přišlo mi to žinantní se povalovat u moře, když spousta lidí měla jiné starosti,“ řekla Super.cz Brožová. „Mohla jsem i letos, ale méně žinantní mi přišlo odjet k sousedům na hory,“ usmívala se herečka a zpěvačka.

Konkrétně vyrazila do Rakouska, kde se jí velmi líbilo. „Po pěti letech jsem se dostala na hory. Neskutečně jsem si to užila. Nejsem dobrý lyžař, ale myslím, že mi to docela šlo,“ pochválila se.

Dovolenou strávila s dcerou Kateřinou, se kterou má krásný vztah a rády spolu cestují. „Respektuji, že jí je dvacet, letos jí bude jednadvacet, a má své soukromí. Ale mě snáší dobře,“ dodala s úsměvem. ■