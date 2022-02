Čerstvý pětaosmdesátník Přeučil vzpomíná na nejtěžší životní chvíle. Zatčení otce a nález mrtvé manželky

Narozeniny ve velkém stylu. Super.cz

Před premiérou jsme se krále klobouků ptali, jestli nebylo těžké otevírat některé životní kapitoly. Přeučil totiž ve snímku prozradil mnohé ze svého profesního, ale i soukromého života. Rozpovídal se například o tom, co prožíval v době, když jeho otce zatklo StB a skončil v komunistickém lágru.

„Je to zásadní moment v mém životě. Velice si na ten okamžik vzpomínám, když mého otce zavřeli. Celá rodina to zoufalým způsobem odnesla. Museli jsme se do 24 hodin vystěhovat. Já a sestra jsme měli zakázané školy, musel jsem se jít učit do ČKD Stalingrad,“ vzpomíná na těžké chvíle Přeučil a vzpomínku rázem obrací: „Byl jsem šťastný, když se táta po patnácti letech vrátil v plné energii, síle, a uměl se dívat na život stále s krásným otevřeným pohledem. Byl to nádherný člověk. Určitě se na nás seshora dívá.“

V dokumentu se filmaři dotkli i smutného okamžiku, kdy Jan Přeučil našel svou druhou ženu Štěpánku Haničincovou doma bez známek života. „Patří to k životu. Štěpánka neunesla moment, když jí byla zakázaná činnost v televizi. Řešila to svérázným způsobem, což mělo dopad na její odchod,“ vzpomíná herec.

Také tentokrát Přeučil dokázal, že se na svět divá pozitivním pohledem. „Měl jsem obrovské štěstí, že jsem potkal svou třetí ženu Evičku Hruškovou-Přeučilovou. Je to pro mě neskutečné štěstí.“ ■