Milan Peroutka v šoku: Kvůli kontroverznímu videoklipu, kde je v poutech a od krve, mu smazali kanál

Milan Peroutka Foto: archiv M. Peroutky

„Jednoho krásného rána jsem obdržel e-mail přímo od YouTube, že mi přejí hezký den a mažou mi můj účet za porušení zásad komunity. Tehdy jsem ještě netušil, co mě čeká, ale vzhledem k tomu, že jsem si byl naprosto vědom toho, že jsem nic špatného neprovedl, jen jsem si povzdechnul a vyplnil hned několik odvolávacích formulářů. No a už to trvá skoro 4 měsíce,“ povzdechl si Peroutka, pro nějž je YouTube kanál jako pro každého muzikanta zásadní.

„Navíc teď s kapelou Perutě sklízíme první velké úspěchy v celoplošném rádiu Frekvence 1, protože se nám podařilo už několikrát za sebou vyhrát hitparádu. To je takové hořkosladké, protože klip k písni Svítání si sice nikdo nepustí, ale aspoň je naše hudba slyšet, a to se počítá. A paradoxně si myslím, že za smazání našeho YouTube mohl právě videoklip Svítání. Byl jsem v něm v poutech a od krve a údajně existuje nějaké nový nástroj, který by na drsnější scény měl uživatele upozornit,“ uvedl.

Peroutka přesto doufá, že se situace vyřeší v jeho prospěch. Pro takový případ už má připravené video poděkování formou písně Děkuju ze zatím poslední desky Žij a tancuj.

Kromě práce na nové desce a příprav koncertů kapely Perutě se Milan uchází o roli v připravovaném muzikálu Okno mé lásky s hity kapely Olympic, který se chystá na podzim na prkna Divadla Broadway. ■