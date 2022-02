Tenhle fešák už se holí úplně všude: Hvězda Slunečné exceluje v roli muže, který se stal ženou

Roman Tomeš Super.cz

Téma je to těžké, ale při našem rozhovoru jsme se ho snažili odlehčit. Takže jsme rozebírali hlavně vizuální stránku role. "To bude vypadat jako reklama na holicí strojky, ale opravdu není," smál se Roman, který nám popsal, kde všude se kvůli postavě Hedwig musel začít holit. Jen podpaží si už vyholoval dřív. "Myslím si, že je to hygieničtější a míň smrdíte, tak to pro mě není žádná novinka," vysvětlil.

Faktem je, že příprava na vystoupení mu právě kvůli přeměně na queer zpěvačku trvá nejdéle za jeho hereckou kariéru. "Trvá, než to všechno oholím, pak se ještě musím nalíčit, správně nasadit paruku. Dá to hodinu a půl minimálně. A pak je tady ještě vnitřní příprava, kdy se musím dostat do role jako žena," vysvětlil. ■