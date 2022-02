Takhle ladně tančí v 96 letech slavný americký herec se svou o 46 mladší manželkou

Dick Van Dyke s manželkou Arlene Profimedia.cz

Arlene Silver si herec vzal v roce 2012. Bývalá vizážistka je o 46 let mladší a s Dickem se seznámila v roce 2007 na předávání Screen Actors Guild Awards. Ona líčila účinkující a on předával cenu za celoživotní dílo Julie Andrews. „Byla to ta nejchytřejší věc, co jsem kdy udělal. Dělá mě šťastným a na svůj věk je opravdu rozumná a já zase na svůj velice nedospělý, proto to tak klape,“ uvedl pro magazín Parade po svatbě Dyke.

I z nejnovějšího videa, které oba uveřejnili na svých profilech na sociálních sítích, je vidět, že společně září štěstím. Herec je ve skvělé kondici i v tak vysokém věku a na parketu své mladší partnerce ještě stačí.

Dicka Van Dyka si jistě pamatujete z mnoha filmových rolí, ale milovníci kriminálních příběhů si jej jistě vybaví hlavně jako doktora Marka Sloana ze seriálu Diagnóza vražda. Ten měl dokonce osm sérií natočených v letech 1993 - 2000.

Herec se v roce 2018 objevil i v novém zpracování Mary Poppins s Emily Blunt. K herecké práci se dostal i v roce 2020, kdy se objevil v seriálu K smíchu, kde hrál hlavní roli Jim Carrey. ■