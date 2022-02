Agáta Hanychová vystavila své přírodní vnady a strhla se lavina hejtů. Promluvila o plastice

Agáta Hanychová Foto: Archiv A. Hanychové

Modelka se pyšní přírodním poprsím. Je jednou z mála missek, která zatím nenavštívila plastického chirurga. I když o plastice několikrát uvažovala. „Děti jsem dlouho kojila, to se na prsou podepíše. Už jsem byla několikrát objednaná, byla jsem na různých konzultacích. A vždycky jsem to zrušila. Bojím se narkózy a teď prostě nemám v plánu se nechat řezat,“ řekla Super.cz Agáta.

Fotku, kterou poslala partnerovi, ukázala i svým fanouškům na sociální síti. A okamžitě přišly desítky hejtů týkajících se jejího poprsí a také výrazu v obličeji.

„Tak tady vypadáš jako totálně sjetá,“ napsala jí jedna sledující a další byla ještě drsnější: „Nevinnou fotku? Vypadáš jak kur*a.“ Partnerovi se fotka líbila, ale fanoušci modelky tak nadšení nebyli: „Ježíš je tohle v tvém věku nutné? Chápu, že to pošleš příteli, ale proč to dáváš sem?“ napsala další.

Někteří se jí zastávali, ale i tak si neodpustili malé doporučení pro příště: „Agátko jste super, ale to, co děláte s tou hubou, už je trapný. Už vám není 15. Já být váma, tak si ji nechám píchnout a mám klid,“ další dodala: „Agáto, mám Vás ráda, jste inteligentní, pěkná, ale máte dvě děti a není Vám to divný se takhle předvádět.“

„Nemám k tomu co říct, hejty už dávno neřeším a nečtu. To bych nedělala nic jiného,“ dodala ke komentářům na jejím profilu na Instagramu modelka. ■