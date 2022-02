Dívka (24) s „nejtlustší vaginou světa“ se pochlubila dalšími bizarními zákroky: Co šlo na řadu tentokrát?

Mary Magdalene Profimedia.cz

Na Instagramu se pochlubila sledujícím, jak vypadá po zákroku, a postěžovala si, že stále nemůže hýbat s horním rtem, který je po operaci nosu oteklý. Těžko ovšem říct, jak moc s ním běžně pohne, vzhledem k její zálibě ve výplních.

Za plastiky utratila Mary v přepočtu už přes dva miliony, nejvíc to odnesla prsa, intimní partie a zmiňovaný nos, který by si přála mít jako panenka Barbie.

„Příští týden si nechávám pozvednout obočí, vyplnit čelisti a rty a obličej bude hotový,“ nechala se slyšet Mary, které už v USA jen tak někdo na zákrok nekývne. Kvůli operaci nosu musela letět až do Ruska.

„Spousta chirurgů mi řekla, že to nejde, protože mám za sebou už tři operace,“ posteskla si. „Musím mít nos ještě stále zavázaný, ale včera jsem ho viděla a vypadá dokonale. Umělý, jako měla Barbie, přesně to, co jsem si přála,“ dodala.

Ne vždy se ale modelce zákroky vyplatí. Při operaci vaginy v minulosti málem přišla o život. Intimní partie si nechala „přifouknout“, jak už její přezdívka napovídá, loni v říjnu si ale postěžovala, že vypadá, jako by měla varlata. ■