Nečekaná dohra Výměny manželek: Petra, která se bála šmírování, je těhotná. S pohodářem Jardou se rozešli

Mladá maminka Petra prozradila, že od natáčení se toho v jejím životě odehrálo dost. „Jsem s Jardou ve třetím měsíci těhotenství, ale nejsme spolu, nežijeme spolu. Prostě nám to nějak nevyšlo, ta láska, ale čekáme miminko a oba se těšíme. Každý z nás jsme jiný. Jarda je ale dobrý táta, navštěvujeme se a všechno je v pohodě, jen nám neklape vztah,“ vysvětlila Petra v rozhovoru na webu Nova Plus.

Na Výměnu má dodnes rozpačité vzpomínky. V náhradní rodině se necítila dobře, měla podezření, že ji Emanuell v pokoji sleduje a odposlouchává skrze nainstalované kamery a dětské chůvičky. Jednu pak dokonce našla zapojenou pod sedačkou. „Požádala jsem Novu o bezpečnostní telefon, kdyby se něco stalo, protože jsem docela měla strach,“ vzpomíná Petra, která zbylou část pobytu raději přespávala na hotelovém pokoji.

Dodnes má na reality show rozpačité vzpomínky, i když od natáčení uběhla dlouhá doba. „Snažila jsem se na to zapomenout, měsíc po Výměně to pro mě bylo docela těžký, to byl nářez. Po delší době už na to koukám s jiným nadhledem,“ dodává Petra. ■