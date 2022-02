35 let od uvedení Discopříběhu: Režisér nevěděl, že má před sebou Hrušínského. Lásku Jirkovi našli v dívčím časopise

Letos uplyne 35 let od doby, kdy byl do kin uveden Discopříběh. Profimedia.cz

Karel Gott (✝80) zpíval v jedné písni, že čas letí jako bláznivý. Musíme mu dát za pravdu – letos uplyne 35 let od doby, kdy byl do kin uveden Discopříběh. Muzikálově laděná podívaná je postavena na milostných zážitcích puberťáka Jirky (Rudolf Hrušínský nejml., 51), na jehož vylomeniny nemá jeho ovdovělý otec v podání Ladislava Potměšila (†75) nervy.

Režisér Jaroslav Soukup (75) spolupracoval na scénáři s Borisem Janíčkem, což byl pseudonym Eduarda Pergnera (†65), který byl také autorem písňových textů.

Nezapomenutelná Plzeň

Jak známo, děj filmu se odehrává v Plzni, na kterou má režisér samé pozitivní vzpomínky. „Příjemné, bezvadné natáčení v Plzni. Když to řeknu nadneseně, mohli jsme si tam dělat, co jsme chtěli. Vedení města pochopilo, že tenhle film je pro Plzeň velká reklama, a tak nám maximálně vyšlo vstříc,“ uvedl Jaroslav Soukup, který v západočeské metropoli točil už předtím film Vítr v kapse (1982).

Role šestnáctiletého kominického učně Jirky se stala první velkou hereckou příležitostí Rudolfa Hrušínského nejml. Asi každému divákovi utkvěla v paměti scéna, v níž kvůli prohrané sázce běží nahý přes plzeňské náměstí Republiky.

Chudák Hrušínský ho musel přeběhnout několikrát, aby kamera mohla natočit záběry z různých úhlů. Herec později přiznal, že mu ve finále bylo jedno, že je celou dobu nahý. Jaroslav Soukup zase připomněl, že Hrušínský si při svém posledním přeběhu rozřízl chodidlo o nějaký střep, ale naštěstí nešlo o vážný úraz.

Trápení filmového otce

Úrazům se během natáčení nevyhnul ani představitel Jirkova otce Ladislav Potměšil. Když naháněl svého filmového syna na nádraží, natrhl si lýtkový sval. Zranil se i při scéně, kdy bouchl do dveří, ze kterých se vysypalo sklo. Filmaři totiž chtěli, aby záběr vypadal co nejvěrohodněji, a tak sklo předtím nařízli.

Rejža nevěděl, koho má před sebou

Zajímavé je, že režisér při castingu vůbec netušil, že hrdina jeho budoucího filmu pochází ze slavného hereckého rodu. Když totiž Hrušínský nejml. přišel na kamerové zkoušky do ateliéru v Hostivaři, Soukup nevěděl, jak se jmenuje. Líbilo se mu ale, jak je bezprostřední, a proto správně vytušil, že je to ten pravý. Představiteli Jirky přidalo plusové body i to, že neměl problém s nahou scénou ani s tím, že při natáčení bude muset jít dohola.

Jak to bylo se slzami

Kadeřnici Jitku hraje Jaroslava Stránská (52), která režisérovi padla také okamžitě do oka. Jeden z hereckých kolegů vzpomínal, že příprava na scénu, kdy měla Jirku ostříhat dohola, trvala celý půlden.

Hrušínskému zkoušeli nejrůznější účesy a na place bylo tak veselo, že Jitka, která měla nad stříháním Jirkových vlasů plakat, nepotřebovala ani umělé slzy. Plakala opravdu – ale smíchy. Ve stříhací scéně ji ale musela zastoupit profesionálka. Stránská sice poctivě trénovala s nůžkami, ale nebylo to ono.

Film měl úspěch

Role Jirkovy neupřímné lásky Evy se ujala Mariana Slováková (50). Režisér ji objevil v jednom slovenském dívčím časopise, kde pózovala jako modelka. Bratislavská rodačka nezvládala dobře češtinu, a tak ji musela nadabovat Jana Mařasová (52).

Soukup ji později obsadil i do menší role ve svém romantickém snímku Divoká srdce (1989), Slováková se pak ale věnovala hlavně modelingu.

Role Jirky vystřelila Rudolfa Hrušínského nejml. mezi hvězdy. Však také film viděly v kině téměř dva miliony lidí a jen na premiéru přišlo do lochotínského amfiteátru v Plzni 22 tisíc lidí! ■