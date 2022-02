Je z ní hora svalů! Mašlíková v přípravě na Bikini fitness přibrala pět kilo. Takhle teď vypadá

Hana Mašlíková Super.cz

Zatímco když se většině žen ručička na váze pohne nahoru, šílí, Hanka je spokojená. "Přibrala jsem pět kilo. Patnáct let se mi nehýbala váha, nyní mám 65 kilo. Cítím se fantasticky, nemám s tím problém. Cítím, že mi narostla stehna, kalhoty kostýmku trošku drhly, narostl mi zadek. Ale v tom dobrém slova smyslu. Cítím se fakt dobře," řekla Super.cz Mašlíková.

"Jsem v režimu, jídelním i tréninkovém. Vidím, že to tělo se krásně formuje a hrozně mě to baví. Líbí se mi, jak teď vypadám. Je mi jasný, že řadě lidí se to líbit nebude, že už jsem moc svalnatá, ale já jsem spokojená. A manželovi se to líbí taky," usmála se.

"Můj trenér mi minule řekl, že už moje záda začínají být dost odporný. A pro mě to byla lichotka. Myslel to s nadsázkou," dodala Mašlíková.

Přiznává, že cesta lehká není a musela vystoupit ze své komfortní zóny. "Jídelníček je striktní, nedám si alkohol, nic sladkého. Jsem jen na vodě. Moje cesta mě posiluje i psychicky," dodala moderátorka. ■