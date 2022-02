Mladý herec ukázal svoje dvojče: Synové zesnulého choreografa Hese si nejsou vůbec podobní

Oskar (vlevo) a Oliver Hesovi Herminapress

V prosinci bylo bratrům Oskarovi a Oliverovi Hesovým třiadvacet a bude to osm roků, co přišli o otce. Známý choreograf Richard Hes podlehl rakovině slinivky. Zatímco Oskar se vydal v uměleckých stopách, ostatně i maminka Marcela je bývalá tanečnice, a zamířil do světa šoubyznysu, Oliver rodinné geny nevyužil.