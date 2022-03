Před pár měsíci se rozešla s italským přítelem: Krásná miss má ale stále v Itálii své věci. Kde se hodlá usadit?

Lucie Smatanová Super.cz

„Nejsem z Milána přestěhovaná a nevím, jak to bude. Zatím to nechávám tak, že uvidím. Samozřejmě věci nemám ve společné domácnosti, ty mám odstěhované, ale vlastně stále žiji tam,“ svěřila se Lucie, která poslední měsíce trávila doma u rodiny, nyní se vrátila do Itálie.

„Jsem tady, ale pořád jezdím do zahraničí. Zrovna odjíždím do Milána a mám před sebou další pracovní cesty. Ta práce tady nějaká je, ale není to zatím trh, na který se chci soustředit,“ prozradila nám modelka, která zatím stále nemá jasno, v jaké zemi se do budoucna usadí.

„Mám výhodu, že nemám problém učit se jazyky, nemám problém kdekoli se sžít a najít si přátele, takže jsem otevřená čemukoliv, a kde se budu cítit, že teď tam chci být, tak tam zůstanu. Miláno je mi blízké a Itálie také, posledních šest let jsem tam žila a něco vybudovala, mám tam přátele a také pracovní kontakty, je to můj druhý domov, ale nevím, kde nakonec zakotvím, nechávám to otevřené,“ dodala kráska. ■