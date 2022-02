I 25 let od rozchodu při pohledu na sebe oba září. Iva Kubelková promluvila o vztahu s Jaromírem Jágrem

Jaromír Jágr a Iva Kubelková si stále mají co říct. Foto: Archiv Showtime

Chodili spolu dva roky a jejich vztah skončil už před pětadvaceti lety. Ale stále se na sebe smějí jako v roce 1996. Jaromír Jágr (50) má stále velmi blízký vztah ke své bývalé lásce Ivě Kubelkové (44). Dokazuje to i fakt, že ke svým padesátým narozeninám dal jeden jediný televizní rozhovor, a to právě Ivě pro Primu.

"Je to vždycky hrozně fajn, nasmějeme se spolu. Vždycky jsme to takhle měli. Měli jsme a máme podobný humor. Neopouští nás to ani na stará kolena," řekla Super.cz Iva Kubelková.

S Jaromírem se v soukromém životě už nevídají. "Když se potkáme v rámci pracovních aktivit, je to moc fajn. Ale v soukromí se nevídáme. Nikdy jsem se neviděla ani s jeho přítelkyní Dominikou," říká otevřeně Kubelková.

Všude slýchává, že by Jaromír už měl mít svého nástupce. Sám Jágr Ivě pro Showtime prozradil, že má děti moc rád. Nerad by měl potomka až za deset let, ale chvíli má dle jeho slov ještě čas. Tlačení do potomků ale nevnímá.

"Moc bych mu přála, aby měl stále věci, jak cítí, že mají být. To je v životě nejdůležitější. Bez ohledu na to, co lidé říkají, že by měl dělat," dodala Kubelková. ■