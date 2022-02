V sexy overalu předvedla dekolt bez podprsenky: Kráska Krézlová pár kilo navíc a menší pupíček neřeší

Karolína Krézlová Super.cz

Váha jí pravidelně lítá, jak se jí zachce, ale se svými křivkami si Karolína Krézlová (34) nikdy příliš hlavu nelámala. Modelka a herečka si před rokem řekla, že s focením prádla končí. A poté, co nabrala pár kilo, začaly chodit nabídky.

„Já jsem před rokem přestala a řekla, že už nebudu fotit spodní prádlo, a teď jsem přibrala a mám na stole tři nové nabídky, takže příští týden fotím,“ svěřila se Super.cz Karolína, která je aktuálně se svou figurou spokojená, zarážejí ji ale komentáře okolí.

„Přibrala jsem a paradoxně se cítím o něco líp, ale lidi na to reagují zvláštně. V pondělí na Valentýna jsem vystupovala. V den, kdy by se měli mít lidi extra rádi, a přišel za mnou pán a řekl, že mě natočí, když zatáhnu břicho. Tak jsem dozpívala a poslala ho do určitých míst. Já mám svoje břicho ráda a moje břicho má rádo nachos,“ dodala vtipně modelka, kterou jsme potkali na otevření nové dermatologie v centru Prahy.

Na sebe si Karolína vzala vínově červený overal s hlubokým výstřihem. „Nejsem fanynka plastických operací, mám na sobě ty věci přírodní a taky se tak chovají. Když je dá člověk do podprsenky, tak je má, kde má mít, a když ji nevezme, tak jsou, kde se jim chce,“ komentovala své přírodní poprsí Karolína, která je zároveň herečka. Do kin půjde nyní několik snímků, které v době koronavirové pandemie natočila, a v letních měsících se těší na filmování nové komedie přímo u moře. ■