„Monsieur Rouška, co šel chlastat na Vyšehrad?“ Celebrity si dobíraly Romana Prymulu. A jeho reakce?

Soutěžící si nevědomky utahovali z bývalého ministra zdravotnictví a takhle to dopadlo. FTV Prima

Na tohle setkání soutěžící pořadu Inkognito hned tak nezapomenou. Moderátor Libor Bouček (41) si jako VIP hosta pozval epidemiologa Romana Prymulu. To ale netušil, jak mu hádající panelisté zavaří.

Jak je z ukázky zřejmé, Jakuba Prachaře (38), Adélu Gondíkovou (48), Ondřeje Brzobohatého (39) a Richarda Genzera (55) napadlo, že by jejich tajným hostem mohl být politik, ale do poslední chvíle nevěřili, že by se opravdu mohlo jednat o bývalého ministra zdravotnictví a poradce prezidenta Miloše Zemana.

Vtípky na konto politiků nešetřili a na paškál si nakonec vzali i samotného Romana Prymulu, aniž by tušili, jaké na ně po sundání škrabošek čeká překvapení.

„Zajímá mě, jestli jste měl nějakou kauzu, nějaký prů*er? Prů*er při covidu,“ zeptá se Ondřej Brzobohatý, jakmile se ujistí, že je hostem politik. Roman Prymula přitaká, čímž podnítí Brzobohatého k další poznámce. „Takzvaně, jestli jste kázal vodu a pil víno,“ upřesní herec a muzikant.

„Říkej radši ‚Pan Prymula‘, ty vole, co kdyby to byl opravdu on!“ radí Ondřejovi Richard Genzer a uštěpačně dodává: „Monsieur Rouška!“

Tím ale jejich vtípky nekončí a začnou přiostřovat. „Jak šel chlastat na Vyšehrad s Faltýnkem a nafotili je tam,“ přemýšlí nahlas Brzobohatý. „Zeptej se, jestli si při tom covidu namastil kapsy,“ radí ještě Genzerovi a všichni čtyři soutěžící se za břicho popadají. Směje se i Roman Prymula, kterému ale úsměv na rtech spíš tuhne. Podívejte se na video. ■